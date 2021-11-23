بينها ما يخص المحاضرين.. قرارات مجلس الوزراء لهذا اليوم

2021/11/23 | 21:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعم الأندية الرياضية في عموم العراق بمبلغ مالي قدره (3000000000) دينار.

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