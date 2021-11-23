بعد التقرير الاممي بشان الانتخابات.. الصدر يدعو الى الابتعاد عن المهاترات السياسية

2021/11/23 | 21:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، الى الابتعاد عن المهاترات السياسية، مشيرا الى ان التصريحات الاممية الجديدة بشان الانتخابات العراقية تبعث على الامل وننصح باتباعها.

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