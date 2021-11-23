2021/11/23 | 21:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، انطلاق جولة مباحثات مشتركة بين العراق ومنظمة الاسكوا في مجال مكافحة الفقر وإدماج ذوي الإعاقة في سوق العمل.وذكرت الوزارة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق جولة مباحثات مشتركة بين العراق ومنظمة الاسكوا في مجال مكافحة الفقر المركز الخبري الوطني.

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