كربلاء يتصدر .. 5 انتصارات وتعادل واحد في دوري الدرجة الاولى لكرة القدم

2021/11/23 | 21:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرت ست مباريات كروية، يوم الثلاثاء،

ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري

الدرجة الاولى المؤهل للدوري الممتاز

لركة القدم.

وحقق فريق بيشمركة السليمانية فوزا

عريضا على ضيفه فريق نادي الحسين بنتيجة

3-0، وفاز

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