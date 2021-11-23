الحكيم يعلق على تظاهرات السليمانية

2021/11/23 | 21:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أحداث مؤسفة تشهدها محافظة السليمانية الحبيبة رافقت الإحتجاجات المطلبية لطلبة الجامعات وحصول صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن، ونحن إذ نجدد تأكيدنا على أحقية المواطن في التظاهر السلمي للمطالبة بالحقوق المشروعة فإننا نحث الجميع على ضبط النفس والإلتزام بسلمية التظاهر، كما نطالب الجهات الحكومية والمحلية بالنظر في مطالب المتظاهرين وتوفير الحماية لهم. حمى الله كردستان الحبيبة وباقي محافظاتنا وعموم وطننا الحبيب.

عمار الحكيم

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