تغريدة للصدر بشأن التصريحات الاممية حول الانتخابات: تبعث الأمل

2021/11/23 | 21:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نصح زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، باتباع النصائح الاممية فيما يخص الانتخابات، والابتعاد عن المهاترات السياسية وزعزعة الامن.

وقال في تغريدة على (تويتر) ما هو نصه:

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