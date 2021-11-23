الصدر : التوصيات الاممية الجديدة في ما يخص الانتخابات تبعث الامل .. وننصح باتباعها /موسع

2021/11/23 | 21:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف /نينا/ وصف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التصريحات الاممية الجديدة لممثلة الامم المتحدة في العراق في ما يخص الانتخابات العراقية ، بانها :" توصيات اممية جيدة وتبعث الامل ".وقال الصدر في تغريدة له بهذا الشأن :" ننصح باتباعها والابتعاد عن المهاترات السياسية والعنف وزعزعة الامن.وهي فرصة جديدة لرافضي نتائج الانتخابات بمراجعة انفسهم والاذعان للنتائج ، لا لاجل منافع سياسية فحسب ، بل من اجل الشعب الذي يتطلع الى (حكومة اغلبية وطنية) تفيء على العراق والعراقيين بالامن والسيادة والاستقرار والاعمار والخدمات التي يصبو لها شعبنا الابي الصابر ".واضاف :" من اهم ما صدر من مبعوثة الامم المتحدة ان لا وجود لادلة على تزوير الانتخابات ، مضافاً الى ما ورد في كلامها من التأكيد على عدم التسويف والتأخير في الاعلان عن النتائج.لذا فعلى المحكمة الاتحادية العمل بجد وحيادية على ذلك والتعامل مع الطعون بمهنية ولا ترضخ للضغوط السياسية كما هو املنا بها..فالشعب يتطلع الى ذلك بفارغ الصبر ليصل الى بر الامان والعيش الرغيد"./انتهى

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