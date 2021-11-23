الخارجية في يوم الدبلوماسية العراقية : العالم يتطلع الى العراق كشريك فاعل

2021/11/23 | 21:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ تقيم وزارة الخارجية، يوم غد الأربعاء، حفلاً بذكرى يوم الدبلوماسية العراقي، وفيما أشارت إلى أن 49 وزيراً تعاقبوا خلال هذه الفترة، أكدت أن العالم يتطلع إلى العراق كشريك فاعل.وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف في بيان إن "يوم غد يصادف ذكرى تأسيس وزارة الخارجية في الرابع والعشرين من تشرين الثاني عام 1924، وهي 97 عاماً عمر حضور العراق في المحافل الدوليّة"، مبيناً أن "الخارجيّة العراقية كانت مصنعاً للدبلوماسيين المهنيين الذين عكسوا صورة العراق وقضاياه العادلة في المحافل الدوليّة".وأضاف أن "أهمية هذا الاستذكار تأتي ضمن مضمار إشادة مصالح عراقية فاعلة تهدف إلى تحقيق التوازن والاستقرار"، لافتاً إلى أن "49 وزيرا تعاقبوا على الوزارة والقيم الدبلوماسيّة كانت رائدة في المحافل الدوليّة".وتابع أن "التحوّل الديمقراطي أعاد للدبلوماسية حضورها وانفتاحها والعالم يتطلع إلى العراق، أنه شريكٌ فاعل، كما أن وزارة الخارجيّة حققت انفتاحاً لافتاً ودشّنت حوارات جماعيّة كان المشترك فيها إعادة العراق لدوره الاقليمي والدولي".وبين أنه "منذ سبعينات القرن الماضي وآلاف الدبلوماسيين تخرّجوا من هذا الصرح"./انتهى9

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