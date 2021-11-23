2021/11/23 | 21:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسميآ..ادفوكات يعتذر عن الاستمرار بتدريب المنتخب الوطني المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسميآ.. ادفوكات يعتذر عن الاستمرار بتدريب المنتخب الوطني) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسميآ.. ادفوكات يعتذر عن الاستمرار بتدريب المنتخب الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).