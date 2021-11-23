2021/11/23 | 21:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد مرتضى منصور بعد عودته رسميا إلى رئاسة نادي الزمالك المصري، الثلاثاء، بـ"عدم تصفية الحسابات" وبـ"العمل الشاق من أجل المستقبل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرتضى منصور يعود لرئاسة الزمالك: "مش جايين نصفي حسابات") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرتضى منصور يعود لرئاسة الزمالك: "مش جايين نصفي حسابات") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).