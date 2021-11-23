الصدر يعلق على التصريحات الاممية بشأن الانتخابات ويوجه نصائح

2021/11/23 | 21:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الثلاثاء، الى اتباع النصائح الاممية فيما يخص الانتخابات، والابتعاد عن المهاترات السياسية وزعزعة الامن.

وذكر الصدر في تغريدة على تويتر، اليوم (23 تشرين الثاني 2021)، ان "تصريحات اممية جديدة فيما يخص الانتخابات العراقية تبعث الامل وتوصيات اممية جديدة، ننصح بإتباعها والابتعاد عن المهاترات السياسية والعنف وزعزعة الامن".

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