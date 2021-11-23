أدفوكات يعتذر عن إكمال مهمة تدريب المنتخب العراقي

2021/11/23 | 21:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قدّم المخضرم الهولندي أدفوكات، الثلاثاء، استقالته من مهمة تدريب المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم.

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يتبع..

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