ادفوكات يعتذر رسميا عن الاستمرار بتدريب المنتخب الوطني

2021/11/23 | 21:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

قدم مدرب منتخبنا الوطني، ديك ادفوكات، اليوم الثلاثاء، اعتذاره عن الاستمرار بقيادة المنتخب الوطني.

وقالت مصادر مسؤولة لوكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "الهولندي ادفوكات قدم اعتذاره عن الاستمرار بقيادة المنتخب الوطني".

وأضافت ان " يوم غد سيكون اجتماع بين رئيس الاتحاد والمدرب المساعد بشأن قيادة المنتخب في بطولة كأس العرب".

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