2021/11/23 | 21:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني نجح ألبوم المغنية البريطانية أديل “30” في احتلال المركز الأول في قائمة الألبومات الأكثر مبيعاً لعام 2021 في الولايات المتحدة الأمريكية.ووفقًا لموقع “ذا لاين أوف بيست فيت” الأمريكي، حقق الألبوم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في وقت قياسي..



البوم “اديل” يحتل المرتبة الاولى في المبيعات المركز الخبري الوطني.

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