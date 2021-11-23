واشنطن تعلن

2021/11/23 | 21:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الموفد الأميركي إلى إثيوبيا، الثلاثاء، حصول "تقدم" نحو التوصل لحل دبلوماسي بين الحكومة ومتمردي تيغراي، لكنه حذر من أن تحبطه "التطورات المقلقة" على الأرض.

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