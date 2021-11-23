2021/11/23 | 21:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد مدرب فريق القوة الجوية بكرة القدم راضي شنيشل، اليوم الثلاثاء، أنه لا صحة للأنباء التي تحدثت عن استبعاد اللاعبين المحترفين المتواجدين بصفوف الفريق.وقال شنيشل في بيان تلقاه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدرب الجوية ينفي استبعاد اللاعبين المحترفين من صفوف النادي المركز الخبري الوطني.

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