2021/11/23 | 21:45 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مع بداية العام الدراسي.. يتفاجأ أهالي بقرار إخلاء خمس مدارس | تقرير علي الأحمد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: FeEH1JaXtVk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مع بداية العام الدراسي.. يتفاجأ أهالي بقرار إخلاء خمس مدارس | تقرير علي الأحمد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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