2021/11/23 | 21:45 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jIp5xdphfEE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحلل السياسي ياسين عزيز ضيف حصاد الرشيد بشأن التظاهرات الطلابية في السليمانية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحلل السياسي ياسين عزيز ضيف حصاد الرشيد بشأن التظاهرات الطلابية في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).