الداخلية العراقية: إبعاد 700 متسول آسيوي إلى خارج البلاد

2021/11/23 | 21:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الأمنية العراقية،

الثلاثاء، اعتقال 700 متسول من جنسيات

آسيوية، وإبعادهم إلى خارج البلاد، في

محاولة للسيطرة على تفشي ظاهرة

التسول التي تسبب وجود آلاف من الأجانب

بتفاقمها.

وقالت مديرية شؤو

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