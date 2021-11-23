ادفوكات يعتذر عن تدريب المنتخب العراقي ويوضح السبب

2021/11/23 | 21:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعتذر المدرب الهولندي، ديك ادفوكات، اليوم الثلاثاء عن تدريب المنتخب العراقي.

وأكد عضو الاتحاد العراقي الأسبق، أحمد عباس، في بيان تلقته (بغداد اليوم): "اعتذار المدرب، ديك ادفوكات عن تدريب المنتخب العراقي بسبب مرض زوجته".

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