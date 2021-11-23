منتخب لبنان يتغلب على نظيره السوري ببطولة غرب آسيا الثانية للشباب

2021/11/23 | 21:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ تغلب منتخب لبنان على نظيره السوري بهدف واحد دون مقابل ، في افتتاح منافسات المجموعة الثانية لبطولة غرب آسيا الثانية للشباب لكرة القدم الجارية بمدينة اربيل .احرز هدف الفوز لمنتخب لبنان اللاعب (علي الفضل) في الدقيقة 55 من زمن المواجهة التي أقيمت في ملعب فرانسو حريري./انتهى9

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