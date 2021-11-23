2021/11/23 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_المجيد الأم لا تموت؛ لكنها ترحل، وذكرياتك عنها لا ترحل؛ إنما تعود كلما اشتاقت روحك إليها، ورائحتها الزكية تعبق المكان كلما جددتَ التفكير فيها.حبل السُرّة الذي انقطع بُعيد ولادتك يُعاد رتقه مرة أخرى لكنك لا تراه؛ إنما تمسك به الملائكة حتى تلتقي بها بعد عُمر طويل بإذن الله.الموضوع لا يحتاج لأكثر من الاتصال الروحي المُركـّـز فتجدها، رحمها الله، تمر من غرفة إلى غرفة بسرعة البرق أو تقف أمامك للحظات دو ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من قال بأنَّ أمَه ماتت فقد كذبَ! - محمد عبد المجيد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من قال بأنَّ أمَه ماتت فقد كذبَ! - محمد عبد المجيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).