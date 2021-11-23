2021/11/23 | 22:20 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hVmKNlyCe1Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اعتصام مفتوح للمحاضرين بالمجان لحين الاستجابة لمطالبهم) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اعتصام مفتوح للمحاضرين بالمجان لحين الاستجابة لمطالبهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).