2021/11/23 | 22:25 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ممثل "أنصار الله" في إيران: هناك من يريد أن تتخلى إيران عن دورها الطبيعي إلى جانب اليمن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/23 | 22:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ممثل "أنصار الله" في إيران: هناك من يريد أن تتخلى إيران عن دورها الطبيعي إلى جانب اليمن) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ممثل "أنصار الله" في إيران: هناك من يريد أن تتخلى إيران عن دورها الطبيعي إلى جانب اليمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).