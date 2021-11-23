اتحاد الكرة العراقي يسمي مدرباً جديداً بعد اعتذار ادفوكات- عاجل

2021/11/23 | 22:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سمى اتحاد الكرة العراقي، اليوم الثلاثاء، المدربين بتروفيتش ورحيم حميد لقيادة المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب.

وفي وقت سابق، اعتذار المدرب، ديك ادفوكات، عن تدريب المنتخب العراقي بسبب مرض زوجته.

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