داخلية كردستان تعلق على تظاهرات السليمانية: سنفدي الطلبة المتظاهرين بأرواحنا

2021/11/23 | 22:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-أربيل

تعهدت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، بحماية أرواح الطلبة الجامعيين المحتجين منذ 3 ايام في السليمانية وغيرها من مناطق الإقليم.

وقال وكيل والوزارة اللواء جتو صالح في تصريح لعدد من وسائل الإعلام، من داخل مركز تنظيمات السليمانية لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي تعرض للحرق والتدمير تابعته (بغداد اليوم) "أصدرنا توجيهات الى القوات الامنية بالتعامل الحضاري مع الطلبة المحتجين".

واضاف، "اننا سنفدي المتظاهرين من الطلبة بأرواحنا"، مؤكداً "سقوط عدد من الجرحى من بين صفوف عناصر الأمن من خلال رشقهم بالحجارة في مصادمات وقعت مع المحتجين، من دون الإشارة إلى اعدادهم بالأرقام".

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