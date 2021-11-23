الصحة العالمية: وفيات كورونا في اوروبا قد تتجاوز 2.2 مليون وفاة حتى اذار المقبل

2021/11/23 | 22:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلنت منظمة الصحة العالمية عن احتمال وفاة 700 ألف شخص آخرين بكورونا في أوروبا حتى اذار المقبل، ليسجل إجمالي وفيات الجائحة في القارة أكثر من 2.2 مليون حالة.وذكرت المنظمة :" ان عدد الوفيات الإجمالي جراء الفيروس في 53 دولة تمثل المنطقة الأوروبية ، تجاوز بالفعل 1.5 مليون وفاة، مع تضاعف المعدل اليومي مقارنة مع أواخر ايلول إلى 4200 وفاة في اليوم ".وأكدت أن كوفيد-19 هو السبب الرئيس للوفاة في المنطقة في الوقت الراهن، داعية السكان إلى تلقي اللقاحات وجرعات تنشيطية./انتهى9

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