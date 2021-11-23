اتحاد الكرة يسمي بتروفيتش ورحيم حميد لقيادة المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب

2021/11/23 | 22:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ سما الاتحاد العراقي لكرة القدم المدربين بتروفيتش ورحيم حميد لقيادة المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب.وقدم المدرب الهولندي ادفوكات مساء اليوم اعتذاره رسميا ، عن الاستمرار بتدريب المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم ./انتهى9

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