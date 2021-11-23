اتحاد كرة القدم يسمّي بديل أدفوكات لتدريب منتخب العراق في بطولة كأس العرب

2021/11/23 | 22:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، تسمية المدربين بتروفيتش ورحيم حميد لقيادة المنتخب الوطني.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وذكرت الوكالة الرسمية وتابعها "ناس"، (23 تشرين الثاني 2021)، أن "الاتحاد العراقي لكرة القدم، قرر تسمية المدربين بتروفيتش ورحيم حميد لقيادة المنتخب الوطني".

وقدّم المخضرم الهولندي أدفوكات، الثلاثاء، استقالته من مهمة تدريب المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية العراقية عن "مصادر مسؤولة" قولها ان "الهولندي ادفوكات قدم اعتذاره عن الاستمرار بقيادة المنتخب الوطني".

وأضافت ان "يوم غد سيشهد اجتماعا بين رئيس الاتحاد والمدرب المساعد بشأن قيادة المنتخب في بطولة كأس العرب".

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