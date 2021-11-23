2021/11/23 | 22:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حُكِم على الممثل الأمريكي كيفن سبيسي وشركة الإنتاج الخاصة به، دفع غرامة قدرها 31 مليون دولار لصناع مسلسل House of Cards.ووفقًا لموقع “مترو” البريطاني، لعب كيفن سبيسي دور السياسي “فرانك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كيفن سبيسي يدفع 31 مليون دولار غرامة لصناع House of Cards المركز الخبري الوطني.

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