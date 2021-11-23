مجلس الوزراء العراقي يصدر 9 قرارات جديدة تتضمن تخصيصات مالية

2021/11/23 | 22:41 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصدر مجلس الوزراء العراقي 9 قرارات جديدة بينها الموافقة على على رفع قيود السفر إلى جمهورية الهند، بحسب ما جاء في كتاب وزارة الصحة المرقم (5086) في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة الاعتيادية الخامسة والأربعين لمجلس …

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