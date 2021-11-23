قيادة آبي أحمد للمعارك.. استراتيجية هجومية يقابلها

2021/11/23 | 22:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد فشل مجلس الأمن في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار، واستمرار تقدم مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي وحلفائهم نحو أديس أبابا، يبدو أن رئيس الحكومة الإثيوبية، آبي أحمد فتح صفحة جديدة في المعارك بإعلانه الانضمام إلى الجبهة القتالية، بحسب مراقبين.

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