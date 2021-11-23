أول تعليق من المفوضية بشأن الإحاطة الأممية: تأكيد على نزاهة الانتخابات

2021/11/23 | 22:47 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعتبرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الإحاطة الأممية التي قدمتها جينين بلاسخارت أمام مجلس الأمن الدولي تأكيد على نزاهة انتخابات تشرين.

وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، في تصريح للقناة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "ما تحدثت به ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت في إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي تأكيد على نزاهة انتخابات تشرين".

وأضاف جميل، أن "الدعم الدولي ليس جديدًا، بل تواصل منذ انتهاء العملية الانتخابية وهذا تأكيد على ما تم التصريح به سابقًا بأن الانتخابات كانت نموذجية وتختلف عن سابقاتها".

وحول عملية العد والفرز اليدوي للمحطات الانتخابية في ذي قار، أوضح جميل، أن "جميع المحطات المشمولة بالطعون 15 هي 870 محطة، واليوم تم إكمال 389 محطة في ذي قار".

ولفت إلى أن "المفوضية ستبدأ غدًا في عد وفرز المحطات المشمولة بالطعون في العاصمة بغداد والنجف الاشرف والمثنى ونينوى"، مؤكدًا أن "الخميس المقبل هو نهاية عملية العد والفرز بشكل نهائي".

وأوضح، أن "المحطات التي ألغيت نتائجها هي المحطات المشمولة بتقاطع البصمة وتأخر الأشرطة والمحطات التي لم ترسل الكترونيًا، ولذلك كانت أعدادها مختلفة في الطعون وغيرت في النتيجة وكانت لصالح الذين قدموا الطعون، ومنها في كركوك وبابل وكذلك في نينوى وأربيل والبصرة وبغداد".

وأشار إلى أن "مجلس المفوضية وبعد إنهاء عملية العد والفرز اليدوي الخميس المقبل، سيكمل قراراته ويقوم برفعها إلى الهيئة القضائية للبت بها"، لافتًا إلى أن "الهيئة القضائية تستغرق 10 أيام لحسم القرارات والبت بها لكنها قد تستغرق وقتًا أقل لقلة الطعون، ومن ثم بعدها تبلغ المفوضية بالبت والمفوضية تعلن النتائج النهائية".

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