هذه المحافظة توجه بعقوبات شديدة بحق الموظفين غير الملتزمين بالدوام الرسمي “وثيقة”

2021/11/23 | 22:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه محافظ المثنى أحمد منفي جودة، بعقوبات شديدة بحق الموظفين غير الملتزمين بالدوام الرسمي.وبحسب وثيقة صادرة من جودة حصل عليه “المركز الخبري الوطني” اليوم الثلاثاء، :”لوحظ في الفترة الأخير إزدياد ظاهرة […]

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