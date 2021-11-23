بايدن: ارتفاع أسعار النفط سببه الدول المنتجة التي لم تقم بما يلزم لزيادة الإنتاج

2021/11/23 | 22:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف الرئيس الاميركي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع أسعار النفط سببه الدول المنتجة التي لم تقم بما يلزم لزيادة الإنتاج.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي، تابعته (بغداد اليوم) إن "أسعار البنزين ارتفعت بشكل مؤلم في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا".

وبين أن "ارتفاع أسعار النفط سببه الدول المنتجة التي لم تقم بما يلزم لزيادة الإنتاج".

وأضاف: "سنلجأ للاحتياطي الاستراتيجي كما ستفعل الهند واليابان وبريطانيا"، موضحا أن "اللجوء للاحتياطي الاستراتيجي لن يحل مشكلة أسعار النفط بشكل سريع ولكنه يسهم بحلها تدريجيا".

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