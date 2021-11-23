وزير الموارد المائية : تركيا وايران تجاوزتا المواثيق الدولية ..ولدينا خطة للتعامل مع الجفاف

2021/11/23 | 22:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني :" ان تركيا وايران تجاوزتا المواثيق الدولية بخصوص المياه "، مبينا :" ان الوزارة لديها خطة متكاملة للتعامل مع الجفاف والفيضانات ".وقال الحمداني في تصريح متلفز :" محادثاتنا مع الجانب التركي حصل فيها تطور كبير وشفافية ، وتركيا زودت العراق بجميع المعلومات عن سدودها وخزاناتها المائية ، ونحن في المراحل الاخيرة لانشاء مركز بحثي مشترك ".واضاف :" ان الاطلاقات المتدفقة من ايران وصلت الى الصفر ، وتم تحويل اكثر من مليار متر مكعب من مياه نهر سيروان داخل ايران ".واوضح :" ان خطط الوزارة تحتاج من 50-70 مليار دولار حتى عام 2035"، مشيرا الى انه لا يوجد التزام بالحصص المائية من قبل المحافظات ، وبعض المحافظين يشجع على ذلك "./ انتهى9

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