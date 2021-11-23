استمرار التظاهرات في شوارع السليمانية والطلاب يستعدون لبدء اعتصام

2021/11/23 | 22:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ استمرت التظاهرات الطلابية في شوارع السليمانية ، وجهز الطلاب المتظاهرون الاغطية والمفروشات استعدادا لبدء اعتصام مفتوح./انتهى9

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