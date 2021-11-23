الاتحاد يوافق على استقالة أدفوكات من تدريب المنتخب الوطني

2021/11/23 | 23:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، موافقته على استقالة الهولندي ديك ادفوكات من تدريب المنتخب الوطني. وقالَ الناطقُ الرسميّ للاتحاد، أحمد عودة زامل، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”: إن […]

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