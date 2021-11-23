كيف أصبحت الكلاب من أعز أصدقائنا: رحلة ممتدة منذ القدم حتى الآن - عبد المجيد إسماعيل الشهاوي

2021/11/23 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي قصة مثيرة من التطور والاستئناس والهجرة والزمالة.



جوزي جلاوسيوزأقدم رفقائنا: قصة أسلاف الكلاب، بات شيبمان بيلكناب (2021)أثناء تجوالي بساحة واشنطن سكوير بارك في مدينة نيويورك قبل عدة سنوات، علقت وسط حشد من مئات كلاب الداشهند الألمانية برفقة أصحابها من البشر، ودُهشت لرؤية بعضها مكتسي بحلل مزركشة في غاية الأناقة والجمال.



إنه يوم الداشهند، أو العيد السنوي لهذه السلالة الكلبية ال ......





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