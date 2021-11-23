الماركسية وتنظير الجنسانية والسياسة الجنسية 1 - طلال الربيعي

2021/11/23 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طلال_الربيعي كُتبت هذه الورقة في عام 2002 من اجل تأطير أجندة ماركسية في دراسة الجنسانية Sexuality في بداية القرن الحادي والعشرين.



وهي بقلم بول رينولدز 1.



المادة منشورة في مجلة "المادية التاريخية" Historical Materialism27th Nov, 2016الترجمة والتعليقات: طلال الربيعي ............قد يُنظر إلى الماركسية على أنها كانت غائبة بشكل واضح في مجال دراسة تطور دراسة الجنسانية وسياسة الهوية ال ......





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