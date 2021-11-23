تفاصيل جديدة عن استقالة أدفوكات وتسمية البديل بتروفيتش

2021/11/23 | 23:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قدّمَ الهولندي، ديك ادفوكات، اعتذاره رسميًا عن تكملةِ مهمته مدرباً للمنتخب الوطني العراقي، فيما قرر الاتحاد تسمية بديله لقيادة المنتخب خلال كأس العرب المقرر انطلاقها بعد أيام في الدوحة.

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وقال الناطق الرسمي للاتحاد أحمد عودة زامل في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (23 تشرين الثاني 2021)، إن "الاتحاد وافق على استقالةِ المدرب الهولندي ادفوكات بعد أن قدمَ الأخيرُ استقالته رسمياً".

وأضاف زامل "عبّر ادفوكات عن أسفه الشديد للنتائج المخيبة لطموحِ الجماهير العراقيّة الكريمة، وله شخصياً، بعد أن كان يأمل أن يحقق المنتخبُ الوطني تأهلاً مباشراً الى مونديال الدوحة"، مؤكداً أنه "سيبقى داعماً للمنتخباتِ العراقية، متمنياً لها التوفيق في المسابقاتِ والمنافساتِ كافة، وانه سيقدم خدماته المجانية مستشاراً في حال رغبَ الاتحاد بذلك".

وبيّن الناطق الرسمي أن "زيلكو بتروفيتش سيكملُ المهمةَ ليكون هو المدرب الأول للمنتخبِ الوطني في بطولةِ كأس العرب".

واختتم الناطق الرسمي للاتحاد حديثه بالقول إن "الاتحاد العراقيّ قدّمَ الشكرَ والامتنانَ للمدرب الهولندي لما قدمه طيلة الفترة السابقة، وسيسعى جاهداً لتقديمِ جميع مقومات النجاح للملاك الفني الجديد من أجل منح دفعة معنوية عالية للاعبين في تقديم الأداء الجيد في الاستحقاقات المقبلة".

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