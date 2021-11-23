الاتحاد العراقي يوافق على استقالة أدفوكات من تدريب المنتخب الوطني

2021/11/23 | 23:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، موافقته على استقالة الهولندي ديك ادفوكات من تدريب المنتخب الوطني. وقالَ الناطقُ الرسميّ للاتحاد، أحمد عودة زامل، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، إن "الاتحاد وافق، اليوم، على استقالةِ المدرب الهولندي ادفوكات بعد أن قدمَ الأخيرُ استقالته رسمياً". وأضافَ زامل، أن "ادفوكات عبّر عن أسفه الشديد للنتائج المخيبة لطموحِ الجماهير العراقيّة الكريمة، وله شخصياً، بعد أن كان يأمل أن يحقق المنتخبُ الوطني تأهلاً مباشراً الى مونديال الدوحة"، مؤكداً أنه "سيبقى داعماً للمنتخباتِ العراقية، متمنياً لها التوفيق في المسابقاتِ والمنافساتِ كافة، وانه سيقدم خدماته المجانية مستشاراً في حال رغبَ الاتحاد بذلك." وبيّنَ الناطق الرسمي، ان "زيلكو بتروفيتش سيكملُ المهمةَ ليكون هو المدرب الأول للمنتخبِ الوطني في بطولةِ كأس العرب." واختتمَ الناطقُ الرسميّ للاتحاد، أحمد عودة زامل، حديثه بالقول: إن "الاتحاد العراقيّ قدّمَ الشكرَ والامتنانَ للمدرب الهولندي لما قدمه طيلة الفترة السابقة، وسيسعى جاهداً لتقديمِ جميع مقومات النجاح للملاك الفني الجديد من أجل منح دفعة معنوية عالية للاعبين في تقديم الأداء الجيد في الاستحقاقات المقبلة".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قدم مدرب منتخبنا الوطني، ديك ادفوكات، اليوم الثلاثاء، اعتذاره عن الاستمرار بقيادة المنتخب الوطني.وقالت مصادر مسؤولة لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الهولندي ادفوكات قدم اعتذاره عن الاستمرار بقيادة المنتخب الوطني".وأضافت، أن "يوم غد سيكون اجتماع بين رئيس الاتحاد والمدرب المساعد بشأن قيادة المنتخب في بطولة كأس العرب".

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