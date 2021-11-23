بايدن: ارتفاع أسعار النفط يمثل مشكلة في جميع أنحاء العالم

2021/11/23 | 23:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الاميركي، جو بايدن، الثلاثاء، أن ارتفاع أسعار النفط "يمثل مشكلة" في جميع أنحاء العالم، مشددا على أنه "من غير المقبول أن تحدث شركات النفط اختلافا بين أسعار البيع بالجملة والتجزئة".

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