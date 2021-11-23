‏صوتٌ من السماء- رباح آل جعفر

2021/11/23 | 23:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏من‭ ‬سنوات‭ ‬بعيدة‭ ‬وفي‭ ‬الأيام‭ ‬الخوالي‭ ‬التقيت‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬حفّاظ‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬المشاهير‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الحناجر‭ ‬الذهبية‭.‬لكل‭ ‬قارئ‭ ‬منهم‭ ‬سحنة‭ ‬خاصة‭.‬هؤلاء‭ ‬الذين‭ ‬حرمهم‭ ‬الله‭ ‬نعمة‭ ‬البصر‭ ‬ورزقهم‭ ‬نعمة‭ ‬البصيرة‭.‬كانوا‭ ‬يعدون‭ ‬بحق‭ ‬مواهب‭ ‬ومدارس‭ ‬وعبقريّات‭ ‬في‭ ‬التلاوة‭ ‬والتجويد‭.‬استطاعوا‭ ‬بأصواتهم‭ ‬الباهرة‭ ‬التحليق‭ ‬بأفئدة‭ ‬الناس‭ ‬إلى‭ ‬السموات‭ ‬العلى‭.‬ ‏كان‭ ‬أشهرهم‭ ‬الحافظ‭ ‬خليل‭ […]

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