2021/11/23 | 23:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- من سنوات بعيدة وفي الأيام الخوالي التقيت عدداً من حفّاظ القرآن الكريم المشاهير في العراق.
من أصحاب الحناجر الذهبية.
لكل قارئ منهم سحنة خاصة.
هؤلاء الذين حرمهم الله نعمة البصر ورزقهم نعمة البصيرة.
كانوا يعدون بحق مواهب ومدارس وعبقريّات في التلاوة والتجويد.
استطاعوا بأصواتهم الباهرة التحليق بأفئدة الناس إلى السموات العلى. كان أشهرهم الحافظ خليل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صوتٌ من السماء- رباح آل جعفر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
من أصحاب الحناجر الذهبية.
لكل قارئ منهم سحنة خاصة.
هؤلاء الذين حرمهم الله نعمة البصر ورزقهم نعمة البصيرة.
كانوا يعدون بحق مواهب ومدارس وعبقريّات في التلاوة والتجويد.
استطاعوا بأصواتهم الباهرة التحليق بأفئدة الناس إلى السموات العلى. كان أشهرهم الحافظ خليل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صوتٌ من السماء- رباح آل جعفر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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