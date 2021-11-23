مؤلفة هاري بوتر تتلقى تهديدات بالقتل من داعمين للمتحولين جنسياً

2021/11/23 | 23:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬كشفت‭ ‬مؤلفة‭ ‬سلسلة‭ ‬مغامرات‭ “‬هاري‭ ‬بوتر‭” ‬الشهيرة‭ ‬الروائية‭ ‬البريطانية‭ ‬جاي‭ ‬كاي‭ ‬رولينغ‭ ‬الاثنين‭ ‬إنها‭ ‬تلقت‭ ‬عدداً‭ ‬كبيراً‭ ‬جداً‭ ‬من‭ ‬التهديدات‭ ‬بالقتل‭ ‬من‭ ‬نشطاء‭ ‬اتهموها‭ ‬بكره‭ ‬المتحولين‭ ‬جنسياً‭.‬ وكتبت‭ ‬الروائية‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬التغريدات‭ “‬تلقيت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التهديدات‭ ‬بالقتل‭ ‬إلى‭ ‬درجة‭ ‬أن‭ ‬في‭ ‬إمكاني‭ ‬الآن‭ ‬أن‭ ‬أغطي‭ ‬بها‭ ‬جدران‭ ‬بيتي‭”‬،‭ ‬لكنها‭ […]

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