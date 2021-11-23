الحكم على الممثل كيفن سبايسي بدفع 31 مليون دولار لمنتجي مسلسل «هاوس أوف كاردس»

2021/11/23 | 23:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬حُكِم‭ ‬على‭ ‬الممثل‭ ‬الأميركي‭ ‬كيفن‭ ‬سبايسي‭ ‬بدفع‭ ‬31‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬للشركة‭ ‬المنتجة‭ ‬لمسلسل‭ “‬هاوس‭ ‬أوف‭ ‬كاردس‭” ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬فيه‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬قبل‭ ‬استبعاده‭ ‬منه‭ ‬بسبب‭ ‬اتهامات‭ ‬التحرش‭ ‬الجنسي‭ ‬الموجهة‭ ‬إليه،‭ ‬وفقاً‭ ‬لوثائق‭ ‬قانونية‭ ‬نشرت‭ ‬الاثنين‭.‬ وكانت‭ ‬شركة‭ “‬أم‭ ‬آر‭ ‬سي‭” ‬المنتجة‭ ‬للمسلسل‭ ‬الذي‭ ‬يتناول‭ ‬المؤامرات‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬وحقق‭ […]

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