بايرن ميونخ بالعلامة الكاملة بعد تجاوز دينامو كييف بدوري ابطال اوروبا

2021/11/23 | 23:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ واصل بايرن ميونخ انتصاراته في دوري أبطال أوروبا بفوزه خارج أرضه على نظيره الأوكراني دينامو كييف (2-1)، اليوم الثلاثاء، في خامس جولات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.ثنائية العملاق الألماني جاءت بأقدام روبرت ليفاندوفسكي وكينجسلي كومان في الدقيقتين 14 و42، فيما أحرز دينيس جارماش هدف كييف الوحيد في الدقيقة 71.وبهذه النتيجة، حصد بايرن العلامة الكاملة بوصوله إلى 15 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة، فيما ظل دينامو كييف في المؤخرة بنقطة وحيدة./انتهى9

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