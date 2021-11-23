ادفوكات يعتذر عن تكملة مهمته مع المنتخب الوطني / موسع

2021/11/23 | 23:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ قدمَ الهولندي، ديك ادفوكات، اعتذاره رسميًا عن تكملةِ مهمته مدرباً للمنتخب الوطني.وقالَ الناطقُ الرسميّ للاتحاد العراقي لكرة القدم ، أحمد عودة زامل في بيان صحفي :" ان الاتحاد وافق، اليوم، على استقالةِ المدرب الهولندي ادفوكات بعد أن قدمَ الأخيرُ استقالته رسمياً ".وأضافَ زامل:" عبّر ادفوكات عن أسفه الشديد للنتائج المخيبة لطموحِ الجماهير العراقيّة ، وله شخصياً، بعد أن كان يأمل أن يحقق المنتخبُ الوطني تأهلاً مباشراً الى مونديال الدوحة"، مؤكداً أنه سيبقى داعماً للمنتخباتِ العراقية، متمنياً لها التوفيق في المسابقاتِ والمنافساتِ كافة، وانه سيقدم خدماته المجانية مستشاراً في حال رغبَ الاتحاد بذلك.وبيّنَ الناطق الرسمي: " ان زيلكو بتروفيتش سيكملُ المهمةَ ليكون هو المدرب الأول للمنتخبِ الوطني في بطولةِ كأس العرب ".وتابع :" ان الاتحاد العراقيّ قدّمَ الشكرَ والامتنانَ للمدرب الهولندي لما قدمه طيلة الفترة السابقة، وسيسعى جاهداً لتقديمِ جميع مقومات النجاح للملاك الفني الجديد من أجل منح دفعة معنوية عالية للاعبين في تقديم الأداء الجيد في الاستحقاقات المقبلة"./انتهى

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