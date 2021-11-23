2021/11/23 | 23:27 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجه محافظ المثنى أحمد منفي جودة، بعقوبات شديدة بحق الموظفين غير الملتزمين بالدوام الرسمي.وبحسب وثيقة صادرة من جودة، اليوم الثلاثاء، :”لوحظ في الفترة الأخير إزدياد ظاهرة خروج الموظفين أثناء ساعات الدوام الرسمي لحضور مجالس العزاء والمناسبات الاجتماعية الاخرى الأمر الذي يؤثر سلباً على عمل الدوائر وتأخر تقديم الخدمات للمواطنين وتأخر انجاز معاملاتهم”.وأكد محافظ المثنى “سنتخذ أشد العقوبات بحق المخالفين وفق قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل وسيتحمل مدير الدائرة الجزء الاكبر من المسؤولية في حالة ارتكاب موظفي دائرته لهذه المخالفات”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



المثنى تعتزم اتخاذ أشد العقوبات بحق الموظفين الذين لا يلتزمون بالدوام الرسمي عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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