خلاف عائلي يدفع منتسباً في الحشد إلى الانتحار في ذي قار

2021/11/23 | 23:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - ذي قار

أفاد مصدر في شرطة ذي قار، الثلاثاء، بأن منتسباً في الحشد الشعبي أقدم على الانتحار داخل منزله شمالي المحافظة.

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وقال المصدر لـ"ناس"، (23 تشرين الثاني 2021)، إن "منتسباً في أحد ألوية الحشد الشعبي من مواليد 1993، أقدم على الانتحار بشنق نفسه بواسطة حبل مربوط في سقف منزله بقضاء الغراف، وتوفي على الفور".

وتشير المعلومات الأولية إلى أن دافع الانتحار هو "مشكلات عائلية".

وأضاف، أن "الشرطة وصلت إلى محل الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابساته، وتم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية وإصدار شهادة الوفاة".

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